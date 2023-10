Newyorške borze končale v zelenem

New York, 6. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Petkovo zasedanje na Wall Streetu se je končalo s solidno rastjo glavnih indeksov kot odgovor na spodbudne podatke z ameriškega trga dela, ki so precej boljši od pričakovanih, poroča poljska tiskovna agencija PAP.