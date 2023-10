Matični odbor DZ v nadaljevanju seje o migracijah zavrnil sklep SDS o ustavitvi podiranja ograje na meji

Ljubljana, 6. oktobra - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je nadaljeval prejšnji teden prekinjeno sejo. Poslanci so zavrnili sklepe SDS, da naj se ustavi podiranje ograje na meji in prekliče dobrodošlico 50 tujcem. Notranji minister Poklukar je napovedal, da se bosta hrvaška in slovenska policija kmalu sestali na temo operativnega sodelovanja.