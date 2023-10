Za začetek DP v odbojki zmaga Mariborčanov po preobratu

Ravne na Koroškem, 6. oktobra - Z dvobojem med odbojkarji Fužinarja Sij Metala in Merkurja Maribora se je začela 1. DOL Sportklub za moške. Po preobratu so zmago z Raven na Koroškem odnesli Štajerci, ki so slavili s 3:2 (24, 30, -21, -16, -15). V soboto bosta na sporedu še dve tekmi 1. kroga, prestavljen obračun ACH Volleyja in Alpacema Kanala pa bo 25. oktobra.