Sanchez: Voditelji EU za nadaljnje poglabljanje evropskega projekta

Granada, 6. oktobra - Voditelji držav članic EU so na neformalnem zasedanju v Granadi pokazali politično voljo za nadaljnje poglabljanje evropskega projekta, je po zasedanju povedal gostitelj, španski premier Pedro Sanchez. Sprejeli so skupno izjavo, v kateri so zastavili okvir za razprave o strateških prioritetah unije, tudi spričo nadaljnje širitve.