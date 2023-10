Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 10.)

Ljubljana, 6. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o odstopu ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, ki se je v zadnjih tednih soočala z očitki o visokih stroških službene poti v New York in poteku razpisa za nevladne organizacije. Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o rekordni oktobrski temperaturi slovenskega morja.