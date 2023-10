Junija ob izplačilu nadur najvišja izplačila zaposlenim v SV

Ljubljana, 15. oktobra - V javnem sektorju so po višini mesečnih izplačil največkrat na vrhu zdravniki. Podatki za junij so nekoliko drugačni, saj prva mesta zasedajo zaposleni v Slovenski vojski. Na ministrstvu za obrambo pojasnjujejo, da je razlog za višje plače, ki jih je prejelo več uslužbencev obrambnega ministrstva, izplačilo presežnih ur, nekaterim tudi za pet let.