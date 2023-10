Iz sveta čestitke Nobelovi nagrajenki Mohamadi in pozivi k njeni izpustitvi

Ženeva/Berlin/Teheran, 6. oktobra - Po razglasitvi letošnje dobitnice Nobelove nagrade za mir, ki gre v roke zaprte iranske borke za pravice žensk Narges Mohamadi, se vrstijo čestitke in izrazi podpore, pa tudi pozivi k njeni izpustitvi. Združeni narodi so pozvali Teheran, naj izpusti aktivistko in tudi vse ostale zagovornike človekovih pravic v Iranu.