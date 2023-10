Do polfinala še kajakaša Kauzer in Srabotnik ter kanuistki Novak in Kozorog

Pariz, 6. oktobra - Kajakaša Peter Kauzer in Martin Srabotnik ter kanuistki Lea Novak in Alja Kozorog so si v današnjih kvalifikacijah zagotovili nastop v polfinalu zadnje tekme svetovnega pokala v Parizu. V olimpijskem kajakaškem centru v Vaires-sur-Marnu je bil Kauzer osmi, Srabotnik 21., Lea Novak 13., Alja Kozorog pa 20.