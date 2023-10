Kegljači Triglava in kegljačice Postojne do petega mesta

Brčko, 6. oktobra - Med osmimi slovenskimi klubi v mednarodnih kegljaških pokalih sta se najbolje odrezala Triglav in Proteus. Kranjčani so v evropskem pokalu v bosanskem Brčkem osvojili peto mesto. Janže Lužan je v podrl 709 kegljev. Prav tako pete so bile v tem tekmovanju tudi Postojnčanke, za katere je Maša Miklavec podrla 580 kegljev.