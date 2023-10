SDS: V tej vladi ministri prej odhajajo kot prihajajo

Ljubljana, 6. oktobra - V SDS menijo, da je odločitev za odstop ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik logična. "Gre za veliko zadev, ki so bile nepravilne in ministrica ne more imeti več zaupanja," je dejala poslanka Anja Bah Žibert. Dodala je, da v tej vladi ministri prej odhajajo kot prihajajo, zato bo treba govoriti, kdo bo sploh še želel v njej sodelovati.