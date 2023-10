Nemška policija otrokoma preprečila rop kioska

Hamburg, 6. oktobra - V mestu Neubrandenburg na severovzhodu Nemčije sta otroka nameravala oropati kiosk na železniški postaji, a jima je načrte preprečila policija. Zamaskirana fanta, stara deset in 14 let, so v četrtek opazili mimoidoči, ki so o tem obvestili policijo. Ta je na kraj "zločina" prispela z utripajočimi lučmi.