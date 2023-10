Po mnenju NSi Ajanović Hovnik zamudila priložnost odstopiti prej

Ljubljana, 6. oktobra - Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je v odzivu na odstop ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik dejala, da so jo v NSi k odstopu že pozvali, ministrica pa je zamudila priložnost, da bi to storila prej in tako potrdila, da so v Gibanju Svoboda z drugačno politiko mislili resno. Ministrica za javno upravo bi morala biti zgled, je še ocenila.