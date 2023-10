Savinjsko-šaleški gospodarstveniki za pospešitev sanacije po poplavah

Velenje, 6. oktobra - Člani upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice so se na današnji seji zavzeli za pospešitev postopkov sanacije po avgustovskih poplavah. Pozvali so tudi k ustanovitvi koordinacije med njihovo zbornico, Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Razvojno agencijo Saša regije in župani, so sporočili z GZS.