Ljubljanska borza: SBI TOP obstal na izhodišču

Ljubljana, 6. oktobra - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP danes obstal na izhodišču in teden končal pri 1164,23 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,42 milijona evrov prometa. Najbolj prometne delnice Krke so izgubile skoraj odstotek, delnice Cinkarne Celje pa skoraj 1,4 odstotka. Podražile so se delnice Telekoma Slovenije, Zavarovalnice Triglav in NLB.