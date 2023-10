Ministrstvo za kulturo objavilo štiri letne razpise za različna področja umetnosti

Ljubljana, 6. oktobra - Ministrstvo za kulturo je v uradnem listu in na svoji spletni strani objavilo štiri razpise za izbor kulturnih projektov po posamičnih področjih umetnosti, ki bodo prihodnje leto financirani iz državnega proračuna za kulturo. Nanašajo se na uprizoritveno, vizualno umetnost ter arhitekturo in oblikovanje, intermedijsko in glasbeno umetnost.