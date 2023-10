Na okrogli mizi Studia Evropa o partnerstvu in izzivih EU in ZN

Ljubljana, 6. oktobra - EU in Združeni narodi si delijo nekatere skupne vrednote, hkrati pa se v hitro spreminjajočem se svetu oboji soočajo s pomembnimi izzivi. Ti zahtevajo korenite spremembe v njuni strukturi in delovanju, a pot do njih ne bo kratka niti lahka, so menili udeleženci današnje razprave v okviru cikla Studio Evropa v Ljubljani.