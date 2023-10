Komisija za nadzor javnih financ o stroških vladnih službenih poti in razpisu ministrstva za javno upravo za nevladne organizacije

Ljubljana, 9. oktobra - Komisija za nadzor javnih financ bo na današnjih dveh nujnih sejah obravnavala stroške najema zasebnih letal kabineta predsednika vlade Roberta Goloba in službenega potovanja delegacije ministrstva za javno upravo v New York ter financiranje in domnevno vplivanje ministrice v odstopu Sanje Ajanović Hovnik na razpis za nevladne organizacije.