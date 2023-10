Na svetovni dan ozaveščanja o disleksiji opozorila o potrebah oseb s specifičnimi učnimi težavami

Ljubljana, 8. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu ozaveščanja o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah v društvu Bravo opozarjajo na potrebe oseb s temi težavami. Populacija otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami je namreč najbolj številčna v populaciji tistih, ki imajo težave pri učenju in socialnem vključevanju ter posebne potrebe, opozarjajo.