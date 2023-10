Sanja Ajanović Hovnik - premierjeva zaveznica, ki ni znala prepričljivo odbiti očitkov o netransparentnosti

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 6. oktobra - S funkcije ministrice za javno upravo se poslavlja Sanja Ajanović Hovnik, ki velja za tesno zaveznico premierja Roberta Goloba. Po slabem letu in pol so jo s položaja odnesli očitki o domnevno netransparentnem razporejanju sredstev nevladnim organizacijam ter visokih stroških službene poti v New York.