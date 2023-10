V DZ trenutno ni zadostne podpore predlogu uvedbe pokrajin

Ljubljana, 6. oktobra - V delovni skupini državnega sveta za pripravo pokrajinske zakonodaje glede na odgovore poslanskih skupin ugotavljajo, da v sedanji sestavi DZ vsaj trenutno ni zadostne podpore predlogu uvedbe pokrajin, so sporočili iz državnega sveta. Kot so pojasnili, so jim v koalicijskih poslanskih skupinah odgovorili, da to ni njihova prednostna naloga.