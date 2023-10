V Mini teatru premiera uprizoritve Trilogija Lehman

Ljubljana, 8. oktobra - V Mini teatru bo drevi premiera uprizoritve Trilogija Lehman avtorja Stefana Massinija v priredbi Bena Powerja in v režiji Petra Petkovška. Trilogija Lehman je saga imigrantske rodbine, ki spremlja brate Lehman in njihove potomce skozi vzpone in padce družinskega posla. V predstavi igrajo Igor Samobor, Branko Šturbej in Gal Oblak.