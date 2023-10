Na odboru DZ za kulturo polemično o aktualnem dogajanju na RTVS

Ljubljana, 6. oktobra - Odbor DZ za kulturo je na zahtevo SDS obravnaval dogajanje na RTVS po kadrovskih spremembah v informativnem programu TVS. V polemični razpravi so bili v SDS kritični do "kadrovskega cunamija" in "neutemeljenih čistk", člani iz Svobode pa so zanikali "vladni prevzem RTVS" in poudarili, kako pomembno je, da se je politika umaknila iz sveta zavoda.