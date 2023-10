Gornja Radgona z ukrepi za privabljanje novih prebivalcev

Gornja Radgona, 8. oktobra - Na Občini Gornja Radgona so v minulem obdobju prodali nekaj praznih zemljišč v mestu, kjer naj bi zrasli novi bloki in hiše. S tem želijo obdržati in privabiti nove prebivalce, predvsem družine z otroki, so povedali za STA. Pripravljajo se tudi na gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka k vrtcu Negova.