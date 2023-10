Ta teden preventivna akcija Varno brez telefona v prometu

Ljubljana, 9. oktobra - Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli drugo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Varno brez telefona v prometu, ki bo trajala do konca tedna. Mobilni telefoni so namreč eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu, ki dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa.