V Pivki na ogled umetniška biografija Nataše Skušek

Pivka, 7. oktobra - V Hiši kulture v Pivki so v petek odprli razstavo CV, na kateri je Nataša Skušek, po izobrazbi kiparka, na ogled postavila sklop umetniških del, ki vzeta v celoti delujejo kot inštalacija. Odražajo različna zanimanja ali dejavnosti, ki jo v vsakodnevnem življenju in delu zaposlujejo kot žensko in umetnico. Razstava bo odprta do 27. oktobra.