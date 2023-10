Svetovni dan pošte letos namenjen sodelovanju za varno in povezano prihodnost

Ljubljana, 9. oktobra - Danes je svetovni dan pošte, ki ga zaznamujemo v spomin na 9. oktober pred 148 leti, ko je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza. Na ta dan poštni delavci po vsem svetu izpostavljajo vlogo pošte v vsakdanjem življenju in njen prispevek k družbenemu in gospodarskemu razvoju, letošnji pa je namenjen sodelovanju za varno in povezano prihodnost.