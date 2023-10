Žurajevo opero Blühen revija Opernwelt razglasila za operno praizvedbo leta

Frankfurt, 6. oktobra - Nemška revija Opernwelt je opero skladatelja Vita Žuraja Blühen (Razcvet), ki so jo krstno izvedli januarja v Frankfurtu, razglasila za operno praizvedbo letošnjega leta. Nastala je po naročilu operne hiše v Frankfurtu na libreto Händla Klausa in je najobsežnejše Žurajevo delo doslej. Uprizorili so jo osemkrat in je doživela dober medijski odziv.