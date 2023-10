Pozornost voznikov od vožnje odvračajo mobiteli, radio in klimatska naprava

Ljubljana, 8. oktobra - Pozornost voznika od prometnega okolja odvrača vrsta opravil. Poleg aktivne uporabe mobilnega telefona tudi nastavljanje ali upravljanje s sistemi v avtomobilu, kot so radio, navigacijski sistem in klimatska naprava, so pred začetkom akcije Varno brez telefona v prometu sporočili iz Javne agencije RS za varnost prometa (AVP).