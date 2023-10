Novomeški svetniki soglašali s podražitvijo vrtcev

Novo mesto, 6. oktobra - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji zaradi januarskega zvišanja plač pomočnic vzgojiteljic, aprilskega dviga plač vseh zaposlenih in višjih stroškov potrdili nove cene v javnih in v vrtcih s koncesijo. Ti bodo dražji za 5,5 odstotka, pri tem pa ohranjajo vse dozdajšnje popuste in ugodnosti za starše, so sporočili z novomeške občine.