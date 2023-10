Zaradi poplav v himalajskem delu Indije umrlo najmanj 40 ljudi

New Delhi, 6. oktobra - Število žrtev poplav, ki so po razlitju himalajskega ledeniškega jezera prizadele zvezno državo Sikkim na severovzhodu Indije, je naraslo na najmanj 40, so danes sporočile oblasti. Nadaljuje se tudi helikoptersko reševanje več tisoč ljudi, ki so ostali odrezani od sveta.