Zaradi več tatvin električnih koles 25-letniku odrejen pripor

Radovljica/Bled, 6. oktobra - Policisti so prijeli 25-letnika, ki je osumljen tatvine več električnih koles v več kampih na območju Radovljice in Bleda. V sredo so ga privedli k preiskovalni sodnici pristojnega okrožnega sodišča, ki je zanj odredila pripor. Ob tem oškodovance pozivajo, naj o kaznivih dejanjih takoj obvestijo policijo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.