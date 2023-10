V slovenskem morju rekordne temperature

Piran, 6. oktobra - Temperature na dnu slovenskega morja so ta teden presegle 23 stopinj Celzija. Tako visokih vrednosti v začetku oktobra od začetka meritev leta 2009 še niso izmerili, pravijo na Morski biološki postaji Piran. Pojav, imenovan pridneni morski vročinski val, so zaznali že septembra. Opozarjajo, da to lahko vpliva na živa bitja in biotsko raznovrstnost.