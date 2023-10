Ljubljana, 6. oktobra - Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na sektorju kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Valter Zrinski bo danes ob 13. uri v sejni sobi na PU Ljubljana na Prešernovi cesti 18 dal izjavo za medije glede četrtkovega dogodka in obravnave kaznivega dejanja zoper življenje in telo na območju Logatca, so sporočili iz PU Ljubljana.