Sindikat igralniških delavcev novogoriškega Hita napovedal stavko

Nova Gorica, 6. oktobra - Sindikat igralniških delavcev (SIDS) enota Nova Gorica je za 20. oktober napovedal stavko. Do napovedi delavske akcije prihaja, potem ko je SIDS julija na upravo družbe Hit naslovil zahteve po spremembi in dopolnitvi kolektivnih pogodb, uprava Hita pa je nato obe kolektivni pogodbi odpovedala in pozvala sindikate k pogajanjem za nove.