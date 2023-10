Unicef opozarja na prek 40 milijonov razseljenih otrok zaradi vremenskih katastrof

New York/Ljubljana, 6. oktobra - Zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, od poplav, neurij, suš do gozdnih požarov, je bilo med letoma 2016 in 2021 domove prisiljeno zapustiti nekaj več kot 43 milijonov otrok, v danes objavljeni analizi ugotavlja Sklad ZN za otroke (Unicef). Opozarja, da bi lahko v naslednjih 30 letih to število še močno naraslo.