Policija v Ekvadorju zasegla 14 ton mamil

Quito, 6. oktobra - Policija v Ekvadorju je zasegla skoraj 14 ton mamil, namenjenih v Srednjo Ameriko, ZDA in Evropo, so v četrtek sporočile oblasti. Po vsej državi so izvedli več kot 40 racij, pri čemer so aretirali 28 oseb, je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočil notranji minister Juan Zapata.