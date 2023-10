V klicnem centru za informacije po poplavah v prvem mesecu zabeležili 1678 klicev

Ljubljana, 6. oktobra - V klicnem centru za informacije po poplavah so v enem mesecu delovanja na številki 114 odgovarjali na vprašanja 1678 klicateljev. Največ klicev je center zabeležil drugi dan delovanja, in sicer 254, najmanj pa drugo soboto delovanja, zaradi česar do nadaljnjega center ob sobotah ne deluje, so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.