V Velenju dobrodelni koncert za prizadete v vodni ujmi

Velenje, 7. oktobra - Na velenjski Visti bo danes dobrodelni koncert za pomoč ljudem, ki jih je prizadela vodna ujma. Na njem bodo sodelovali velenjski otroci, učenci, dijaki, plesne šole in znani glasbeni izvajalci, so sporočili z velenjske občine. Na Visti znaša vstopnina pet evrov za starejše od 15 let.