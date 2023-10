Olimpijski festival v duhu medgeneracijskega povezovanja

Ljubljana, 7. oktobra - Otrokom in mladim se bo danes in v nedeljo na Kongresnem trgu v Ljubljani v okviru Olimpijskega festivala predstavilo 39 športnih zvez in devet organizacij. Letošnji festival izpostavlja tudi pomen medgeneracijskega športnega povezovanja, zato so dobrodošli tudi starši, dedki in babice, so sporočili organizatorji festivala.