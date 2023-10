Podržavljena zemljišča lovskim družinam v zakup na voljo brezplačno

Ljubljana, 6. oktobra - Kmetijska zemljišča, ki so ob osamosvojitvi Slovenije v postopku lastninjenja prešla v last države, lahko lovske družine dobijo v zakup brezplačno, so v sporočilu za javnost spomnili v Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Doslej so brezplačno zakupno oziroma najemno pogodbo sklenili s 13 lovskimi družinami.