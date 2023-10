Na Mestu žensk tudi razstava o uporu žensk med holokavstom

Ljubljana, 6. oktobra - V okviru mednarodnega festivala Mesto žensk bodo v Mali galeriji Banke Slovenije ob 19.30 odprli razstavo poljske umetnice Zuzanne Hertzberg Mechitza: Individualni in kolektivni upor žensk med holokavstom. Njen projekt so pri festivalu opisali kot poetično in živo izhodišče za revizijo spomina na neprijetna dejstva in pripovedi.