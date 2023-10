Občina Vitanje v razširitev vodovoda

Vitanje, 8. oktobra - Občina Vitanje bo ta mesec začela dela za razširitev vodovoda v naselju Zgornji Brezen in središču Vitanja. Župan Andraž Pogorevc je za STA celotno naložbo, ki bo potekala predvidoma do prvega polletja leta 2026, ocenil na 2,5 milijona evrov. Sklad za okrevanje in odpornost pa bo naložbo sofinanciral v višini skoraj 935.000 evrov.