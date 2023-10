V Birčni vasi pri Novem mestu do nedelje zapora državne ceste in priključka pri šoli

Novo mesto, 6. oktobra - V Birčni vasi pri Novem mestu so med prenovo državne ceste za promet danes zaprli cestni odsek in priključek pri podružnični osnovni šoli. Tam bodo na novo z asfaltom preplastili cestišče, prometna zapora pa velja do nedelje. Obvoz za priključek je v obeh smereh možen prek Birčne vasi, Velikega Podljubna in Petan, za državno cesto pa prek Straže.