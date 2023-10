V Novem mestu razstava ob 50-letnici novomeške katrce

Novo mesto, 6. oktobra - V muzejski zbirki vozil IMV v novomeškem Drgančevju bodo drevi odprli razstavo 50 let novomeške katrce. Gre za avtomobil Renault 4 (R-4), ki so ga v Sloveniji ljudsko poimenovali katrca. V novomeškem podjetju IMV in v njegovem nasledniku, podjetju Revoz, so ga izdelovali med letoma 1973 in 1992. Skupaj so izdelali nekaj manj kot 576.000 katrc.