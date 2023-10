Turčija prihodnji teden prevzema vodenje misije Nata na Kosovu

Beograd/Priština/Ankara, 6. oktobra - Turčija bo prihodnji torek od Italije prevzela poveljevanje silam pod vodstvom Nata na Kosovu, je po navedbah tujih medijev in tiskovnih agencij povedal tiskovni predstavnik turškega obrambnega ministrstva Zeki Akturk. Do spremembe prihaja v času zaostrenih odnosov med Beogradom in Prištino.