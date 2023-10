ZDA in Mehika skupaj za omejitev migracij in trgovine z drogami

Ciudad de Mexico, 6. oktobra - ZDA in Mehika sta se zavezali, da bosta sodelovali in okrepili prizadevanja za omejitev vala migracij in trgovine z drogami. Odločitev Washingtona o nadaljnji gradnji zidu na meji med državama je medtem mehiški predsednik Manuel Lopez Obrador na srečanju z visoko ameriško delegacijo na čelu z zunanjim ministrom Antonyjem Blinknom kritiziral.