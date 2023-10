Za večjo varnost Koroške Bele pred plazovi vrsta ukrepov

Jesenice, 6. oktobra - Občina Jesenice in tamkajšnji štab civilne zaščite sta v četrtek na Koroški Beli pripravila pogovorni večer o sobivanju z zemeljskimi plazovi v zaledju kraja. Strokovnjaki so krajanom predstavili trenutno stanje in gradbeno-tehnične ukrepe, ki jih bodo do leta 2025 izvedli za zagotovitev večje varnosti kraja.