Po aprilski nesreči Vranjedolsko jamo spet raziskujejo

Rakek, 6. oktobra - Jamarji Jamarskega društva Rakek so po aprilski nesreči, ko je na njihovo članico v Vranjedolski jami na globini okoli 100 metrov padel večji kamen in jo hudo poškodoval, nadaljevali raziskovanje. V njej so bili večkrat in doslej odkrili skupno okrog 1500 metrov rovov do globine 150 metrov.