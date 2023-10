Dnevnik o premierjevih varnostnikih (6. 10.)

Ljubljana, 5. oktobra - Peter Lovšin v komentarju Od paranoje do brezpogojne zaupljivosti piše o tem, da se je Robert Golob, ko je postal premier, po nasvetu neformalnega svetovalca odločil za zaprto skupino izbranih varnostnikov, premeščenih s policije na vlado. Avtor meni, da je bila zaupljivost Goloba do načina izbire varnostnikov naivna in se mu lahko maščuje.