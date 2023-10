Michel, Macron in Scholz za okrepitev odnosov EU in Armenije

Granada, 5. oktobra - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz so na današnjem srečanju z armenskim premierjem Nikolom Pašinjanom v Granadi podprli okrepitev odnosov med EU in Armenijo. Michel je sporočil, da bo Pašinjana in azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva povabil na srečanje v Bruslju.